VIDEO. Présidentielle : Nicolas Hulot a refusé d'être candidat par crainte d'être au second tour

Nicolas Hulot n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. L'écologiste avait annoncé qu'il renonçait à se présenter à l'élection en juillet 2016. Une décision qu'il "ne regrette pas", a-t-il déclaré sur LCI, mardi 28 février. "Je savais que dans cette campagne-là, l'hypothèse de se retrouver au second tour n'etait pas totalement inenvisageable, a-t-il expliqué. Est-ce que je me sentais à la hauteur pour assumer cette responsabilité ? La réponse était sans doute non."

Il ne soutiendra aucun candidat

Nicolas Hulot a également assuré qu'il ne s'engagera derrière aucun candidat à la présidentielle, estimant que "les idées sont plus importantes que les hommes". "Mon problème n'est pas de soutenir un candidat mais des idées et des solutions", a-t-il affirmé en saluant "l'émulation constructive" de beaucoup de candidats sur l'écologie, dont Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. "Ma neutralité restera jusqu'à l'élection présidentielle", a prévenu celui qui avait participé en 2012 à la primaire écologiste.