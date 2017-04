VIDEO. Henri Guaino : "Jamais personne ne me fera voter pour Emmanuel Macron"

"Jamais personne ne me fera voter pour Emmanuel Macron. Je suis en désaccord avec tout, je me bats depuis des années en politique contre ce qu'il incarne, contre ce qu'il représente, contre ce qu'il fait", a martelé mardi 25 avril, sur LCI, le député Les Républicains des Yvelines, Henri Guaino.

L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy se démarque ainsi de la plupart des dirigeants de son parti et de François Fillon. Le candidat de la droite éliminé dès le premier tour de la présidentielle a appelé dès dimanche soir 23 avril à voter pour l'ancien ministre de l'Economie afin de faire barrage au FN.

"Va-t-on encore passer tout le second tour dans la lutte contre le fascisme ?"

"Qui plus est, il [Emmanuel Macron] est le candidat, ce n'est pas un hasard, de monsieur Hollande, il est le candidat de toute la classe politique qui a échoué (...) Il y a à peine quelques jours, mes amis tapaient sur monsieur Macron à bras raccourcis, et, trois à quatre jours après, qu'ils disent 'il faut absolument voter pour M. Macron' ?", a poursuivi Henri Guaino, jugeant que cette position n'était pas "crédible".

Relancé sur Marine Le Pen, "adversaire numéro un" pour ceux qui appellent à voter Macron, il a enchaîné : "Va-t-on encore passer toute l'élection du second tour dans la lutte contre le fascisme ? Vous avez vu des fascistes quelque part dans cette histoire ? Si on arrêtait de caricaturer ? Si on arrêtait d'éluder encore une fois tous les débats en dressant le monstre répulsif du fascisme sous les yeux des électeurs ? Si ça avait été Mélenchon, ça aurait été le bolchevisme ?"