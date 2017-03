VIDEO. "Vous êtes d'une arrogance permanente" : échange très tendu entre Philippot et Lapix dans "C à vous"

Ambiance électrique sur le plateau de "C à vous", sur France 5, lundi 6 mars. Interrogé sur le programme de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle, Florian Philippot, vice-président du Front national, a affirmé sa volonté de porter le budget de la Défense à 2% du PIB, contre "1,72%" actuellement. "Il me semble que c’est 1,9% du PIB en 2016, mais bon, on vérifiera", a rétorqué Anne-Sophie Lapix. Cette remarque a donné lieu ensuite à un échange acerbe.

"Vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant"

"Vous vous trompez. Vous demanderez des fiches mieux faites la prochaine fois", a ironisé Florian Philippot. La journaliste a répondu qu'elle n'avait pas "besoin de fiches mieux faites". "Ce sont les miennes. Pourquoi ce ne serait pas moi qui les ferais ?" a-t-elle poursuivi, jugeant que la remarque du vice-président du FN était "un peu sexiste, un peu limite". "Ce n'est pas très élégant, c'est un peu dénigrant", a-t-elle ajouté.

Floran Philippot s'est ensuite livré à une série d'attaques contre la journaliste : "Vous trouvez que vous êtes élégante madame ? Vous êtes d’une arrogance permanente. Vous me regardez avec un mépris terrible (...). Vous êtes agressive, vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible, mais je ne vous le dis jamais parce que je suis quelqu’un de poli. Ne me faites pas de leçon d’élégance, parce que vous êtes quelqu’un qui n’est pas élégant."