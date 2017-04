VIDEO. Comment orienter un sondage : l'expérience d'"Envoyé spécial"

Peut-on faire confiance aux sondages ? A J moins dix du premier tour de l'élection présidentielle, "Envoyé spécial" dévoile leurs dessous, avec des secrets de fabrication pas très avouables. Ce sera l'événement du magazine le 13 avril 2017. Extrait.

Le mieux pour comprendre comment marche un sondage, c'est encore de réaliser le nôtre. Pour mesurer l'impact sur les réponses de la formulation des questions, les journalistes ont imaginé une expérience inédite. Tout d'abord, contacter un institut indépendant. C'est à Bruxelles que nous avons trouvé notre sondeur attitré...

Deux échantillons de 1 000 Français

Avec Marc Dumoulin et l'institut Dedicated, le magazine va réaliser un sondage sur des thématiques clivantes dans la société française : migrants, fonctionnaires, Sécurité sociale, burkini, cannabis... Sur chaque thème, les questions seront formulées de deux façons différentes, pour voir si cette formulation oriente les réponses.

Les questions sont posées via internet à deux groupes de 1 000 Français, deux échantillons de profils comparables. La première formulation sera testée sur l'échantillon numéro 1, la deuxième sur l'échantillon numéro 2. "Ensuite, on les comparera, explique Marc Dumoulin. Et on verra si, sur des populations qui ont un profil tout à fait similaire, comparable, il y a des écarts qui ne peuvent être induits que par la formulation."

Alors, nos questions font-elles radicalement changer les réponses des Français sur ces sujets sensibles ?

Réponse dans "Secrets de sondages", le reportage de Lionel Poussery et Jérôme Weisselberg à voir dans "Envoyé spécial" le 13 avril 2017.