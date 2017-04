INFOGRAPHIE. Présidentielle : ce que disent les sondages à cinq jours du premier tour

Rarement une élection présidentielle n'avait été aussi indécise à cinq jours du premier tour. Alors que les onze candidats ont entamé la dernière ligne droite, mardi 18 avril, quatre d'entre eux semblent en mesure d'espérer une place pour le second tour : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Car en tenant compte des marges d'erreur des enquêtes d'opinion – qui varient selon le score et le nombre de Français interrogés –, notre infographie ci-dessous montre que rien n'est joué.

Pour réaliser ce graphique, nous avons retenu les sondages publiés lundi 17 et mardi 18 avril. Ils ont été réalisés par les instituts Ifop*, Elabe**, OpinionWay*** et Kantar Sofres****. Dans ces trois enquêtes, Emmanuel Macron recueille, par exemple, entre 23% (OpinionWay et Ifop) et 24% (Elabe et Kantar Sofres) des intentions de vote. Compte tenu de la marge d'erreur, son score minimal serait donc à 21,3%, quand le score maximal atteindrait 26,2%. Le candidat d'En marche ! est au coude-à-coude avec Marine Le Pen, dont les intentions de vote sont comprises entre 20,1% et 25,2%.

Mais juste derrière eux, deux candidats n'ont pas dit leur dernier mot. François Fillon peut espérer un score entre 16,6% et 21,6%, tandis que celui de Jean-Luc Mélenchon serait compris entre 16% et 21,3%. Très loin derrière, le socialiste Benoît Hamon atteindrait, au mieux, 9,4%, mais pourrait aussi passer sous la barre des 7%.

* Enquête menée auprès d’un échantillon de 1 851 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 959 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 14 au 15 avril 2017.

** Echantillon de 1 501 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 1 438 personnes inscrites sur les listes électorales pour l'établissement des intentions de vote. Méthode des quotas. Interrogation par questionnaire autoadministré sur internet les 16 et 17 avril.

*** Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 2 423 personnes inscrites sur les listes électorales issu d’un échantillon de 2 475 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué par cumul de trois échantillons, qui ont été interrogés par questionnaire auto-administré en ligne les 15, 16 et 17 avril 2017.

**** Enquête réalisé en ligne du 14 au 17 avril auprès d'un échantillon de 1 530 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.