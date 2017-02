Six Français sur 10 approuvent le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa pour franceinfo

Près de 62% des Français estiment que le soutien de François Bayrou à Emmanuel Macron est une bonne décision, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo, publié vendredi 24 février. Six Français sur dix se montrent favorables à un consensus très large de la droite à la gauche. 245 000 messages ont été échangés sur les réseaux sociaux en moins d’une journée après l'annonce de François Bayrou, mercredi après-midi.

37% des personnes interrogées pensent au contraire que c'est une mauvaise décision. Les trois quarts des sympathisants de gauche approuvent le geste de François Bayrou, contre 53% des sympathisants de droite.

La décision de François Bayrou, pensez-vous qu'elle est bonne ? (ODOXA POUR FRANCEINFO)

François Bayrou progresse sur plusieurs attributs d’image. 61% des Français jugent désormais qu’il a des convictions profondes. Cette donnée est en progression de 8 points depuis septembre. 54% le trouvent courageux, 55% trouvent qu’il pense avant tout à l’intérêt de la France. Cependant, 80% des Français jugent qu’il n’incarne pas le renouveau, considéré comme le principal atout d'Emmanuel Macron.

Les sympathisants socialistes, très partagés sur leur candidat Benoît Hamon, sont la catégorie la plus convaincue par l’annonce d'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. 66% des sympathisants de gauche trouvent que François Bayrou est un atout pour la campagne d’Emmanuel Macron. Les sympathisants de droite pensent le contraire, à 58%.

Les sondés en faveur d'une large coalition

L’idée d’une large coalition séduit les citoyens. 61% d’entre eux sont d’accord avec l’idée que la France a besoin d'un consensus très large. Cela part de la droite républicaine et va jusqu'à la gauche réformiste, en passant par le centre indépendant.

L’annonce de l’alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron a également mobilisé sur les réseaux sociaux. Plus de 245 000 messages portant sur ce sujet ont été relevés sur Twitter entre le 22 février et le 23 février. Les réactions positives et négatives s’équilibrent, à 18% chacune du total des messages échangés, le reste étant neutre.

Cet équilibre se retrouve également à travers les émoticônes utilisés dans les messages publiés autour du sujet : ils se partagent entre le "rire sarcastique" et le "cœur de soutien".

Les emojis contenus dans les messages sur l'alliance François Bayrou et Emmanuel Macron. (TALKWALKER / DENTSU CONSULTING)

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 22 et 23 février 2017. L'échantillon de 980 personnes est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 267 sympathisants de gauche, 211 sympathisants de droite hors FN, et 151 sympathisants du FN.