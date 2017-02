Présidentielles : "Les affaires d’argent" de Marine Le Pen "ne comptent pas beaucoup dans la décision du vote"

Marine Le Pen a démenti vendredi 18 février avoir fictivement employé son garde du corps comme assistant au Parlement européen. Elle a ainsi contredit le rapport de l'organisme antifraude de l'UE susceptible de la mettre en difficulté en pleine campagne présidentielle.

Au lendemain de la décision du tribunal administratif l'autorisant à tenir un meeting à Clairvaux-les-Lacs, elle a également nié avoir reconnu devant l'Office antifraude européen (Olaf) des emplois fictifs au Parlement européen. "Je n'ai jamais reconnu quoique ce soit devant des enquêteurs que je n'ai jamais vu", a- t-elle déclaré sur France Bleu Besançon.

Mais ces affaires ne détourneront pas ses électeurs selon Stéphane Wahnich, professeur en communication politique et publique à l’Université Paris Est Créteil. Invité de franceinfo, il estime que "les Français ne vont pas la croire, mais ne vont pas vraiment en tenir compte" pour autant.

franceinfo : Les affaires de Marine Le Pen peuvent-elles lui porter préjudice ?

Stéphane Wahnich : Oui, parce que l'on s'aperçoit qu'au niveau financier, le Front National est un parti comme les autres. Il partage les mêmes problèmes, les mêmes logiques.

Le Front National s'est toujours revendiqué comme un parti propre, et l'on s'aperçoit que ce n'est absolument pas le cas. Stéphane Wahnich franceinfo

Quel rapport entretient Marine Le Pen avec l’argent ?

Depuis toujours, l’argent est assez important dans le discours du Front national. Il faut se rappeler des "ripoublikains" de Jean-Marie Le Pen. Chez Marine Le Pen, on a le même genre de discours, sans les jeux de mots, notamment avec l’idée de l’argent fétiche, de l’argent roi. Elle critique très fortement la notion d'argent. Il y a l’idée de complot, l’idée selon laquelle la finance internationale détient tous les pouvoirs. Marine Le Pen parle souvent de "dictature de la finance" ou de "finance mondialisée" pour montrer son éloignement de la chose financière et de la mondialisation.

Pourquoi les affaires de Marine Le Pen semblent-elles ne pas l'atteindre contrairement à François Fillon ?

Les affaires de Marine Le Pen et celles de François Fillon ne sont pas couvertes de la même manière par la presse. Les médias ont beaucoup plus suivi l'affaire Fillon que l'affaire Marine Le Pen. Deuxièmement ces affaires n'atteignent pas son électorat. On va voter Marine Le Pen pour des raisons identitaires, parce que l’on veut sauver la France de la mondialisation. Les affaires semblent assez petites à côté de cela. Les affaires d’argent ne comptent pas beaucoup dans la décision du vote. Contrairement à d’autres partis politiques, par exemple pour celui de François Fillon, il n’y a pas de croyance dans la probité du Front national et de la famille Le Pen en général.