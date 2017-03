Présidentielle : rencontre avec ces "indécis" qui pourraient faire basculer le scrutin

"Ils nous regardent avec un miroir déformant, mais il n'y en a aucun qui s'adresse à moi et qui va changer quelque chose à ma vie qui a quand même besoin de s'améliorer un petit peu. Alors franchement : je suis très indécise." Membre d'une chorale francilienne, cette électrice juge que l'élection présidentielle se fera sous le signe du "non vote" : "Je vote pour m'assurer que quelqu'un qui est vraiment le pire dans mon esprit ne passe pas, mais ce n'est pas un vote engagé, convaincu et passionné."

"S'ils étaient plus proches des gens..."

Selon un sondage Odoxa pour franceinfo, les indécis représenteraient 43% du corps électoral, soit près d'une personne sur deux. Beaucoup reprochent aux politiques leur manque de proximité, comme cet autre membre de la chorale : "S'ils étaient plus proches des gens, je pense que beaucoup de problèmes se résoudraient un peu plus naturellement."

