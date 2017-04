VIDEOS. Enfarinés, entartés... Quand les hommes et femmes politiques sont pris à partie

Après les concerts de casseroles, François Fillon a eu le droit à un jet de farine lors d'un meeting à Strasbourg (Bas-Rhin), jeudi 6 avril. Mais le candidat de la droite à l'élection présidentielle n'est pas une exception. Les hommes et femmes politiques sont régulièrement pris à partie lors de déplacements ou de meetings, surtout à l'occasion des campagnes présidentielles. Et parfois, cela se traduit par une tarte à la crème envoyée au visage ou un lancer de farine. En remontant les archives, Franceinfo a retrouvé plusieurs exemples.

François Fillon enfariné à Strasbourg en 2017

L'ancien Premier ministre marchait, jeudi 6 avril, vers la tribune pour prononcer un discours, quand un homme, qui portait un T-shirt "Les étudiants avec Fillon" a déversé sur le candidat un paquet rempli de farine, avant de se faire plaquer au sol par le service de sécurité.



Voir la vidéo

"Je suis la cible d'un acharnement impitoyable", a réagi François Fillon devant le public. "Ils essayent tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française", a-t-il ajouté en souriant.

Manuel Valls enfariné à Strasbourg en 2016

Manuel Valls, candidat à la primaire organisée par le PS, est enfariné par un homme au cri de "49.3 on n'oublie pas !" lors d'un déplacement de campagne à Strasbourg, le 22 décembre 2016. Une référence à l'article 49.3 de la Constitution, que Manuel Valls a utilisé six fois pour faire adopter la loi Macron puis la loi Travail sans le vote des députés. Et qu'il a annoncé vouloir supprimer une fois en campagne.

BFM

L'auteur de l'enfarinage, un homme d'une trentaine d'années, est immédiatement interpellé. "C'est un bon présage. C'était de la farine sans gluten, donc j'apprécie l'attention", ironise Manuel Valls à la sortie du café. "C'est les joies de la campagne. N'en faites pas des tonnes, sinon vous risquez vous aussi d'en recevoir", lance-t-il sur le ton de la blague aux journalistes.

François Hollande enfariné à Paris en 2012

Une femme de 45 ans, originaire du Nord et se décrivant comme "mal logée", jette de la farine au visage de François Hollande, le 1er février 2012. Alors député et candidat à l'élection présidentielle, il participe à un colloque de la Fondation Abbé Pierre, porte de Versailles à Paris. François Hollande évoque plus tard l'acte d'une "personne irresponsable".

Voir la vidéo FTVi

Ségolène Royal entartée à La Rochelle en 2006

Ségolène Royal se fait "entarter" par un étudiant proche de la mouvance anarchiste, qui lui jette au visage une tarte aux fraises à la chantilly, à un meeting à La Rochelle (Charente-Maritime), le 16 juin 2006. L'agresseur justifie son "acte symbolique et humoristique" par la volonté "d'avoir une emprise sur la politique spectaculaire".

YOU TUBE

François Bayrou entarté à Rennes à 2002

François Bayrou, candidat UDF à la présidentielle, se fait "entarter" par quatre jeunes à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 13 avril 2002.

Après cet épisode, le candidat est réapparu, débarbouillé et le sourire aux lèvres, assurant que l'incident n'était pas très grave. "C'est plutôt le signe, a-t-il estimé, que la société française ne va pas très bien."