VIDEO. Yannick Jadot : "Le projet du Front national est d'abord un projet raciste"

L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot a pourfendu, jeudi 27 avril sur France Inter, "le projet raciste" du Front national."Je n'imagine pas que ce pays ne se mobilise pas contre le Front national, a-t-il déclaré. Le projet du Front national est d'abord un projet raciste. Est-ce qu'on imagine demain la France gouvernée par Bruno Gollnisch aux Affaires étrangères ? Par Marion Maréchal-Le Pen en charge des droits ou des non-droits des femmes ? Par Robert Ménard à la liberté de la presse ?"

"Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon qui sera victime du racisme"

"On va avoir un gouvernement complètement dingue, et (...) on ne se pose plus la question de qui est profondément menacé par l'arrivée de Marine Le Pen", y compris" par '"des candidats, dans cette campagne, qui ont prétendu défendre la France métissée. Quand on défend la France métissée, on la protège contre le Front national', a poursuivi celui qui a soutenu Benoît Hamon au premier tour.

"Parce que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui sera victime de l'ostracisme, de la stigmatisation ou du racisme dans ce pays, ce sera tous ceux qui seront un peu ou beaucoup noirs, tous ceux qui seront un peu ou beaucoup musulmans, tous ceux qui sont un peu ou beaucoup homosexuels", a-t-il continué. Interrogé sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui refuse d'appeler à voter Macron au second tour, Yannick Jadot conclut : "C'est sa liberté, mais c'est, je pense, une partie de son irresponsabilité politique à ce stade".