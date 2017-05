VIDEO. "Vous êtes le lapin Duracell de la sottise", lance le député pro-Macron Richard Ferrand à Florian Philippot

La tension était palpable entre les deux soutiens des finalistes de l'élection présidentielle, invités sur franceinfo, mercredi 3 mai. "Vous êtes un apparatchik du PS", a d'abord lancé le vice-président du Front national Florian Philippot en direction de Richard Ferrand, député socialiste et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Ce dernier lui a rétorqué : "Vous êtes le lapin 'Duracell' de la sottise."

Une passe d'armes qui a eu lieu après un débat agité sur la réforme du droit du travail voulue par Emmanuel Macron. Un projet qualifié de "loi El-Khomri plus par ordonnance et sans débat parlementaire", par Florian Philippot. "Un tissu de mensonges", selon Richard Ferrand, élu dans la foulée de la victoire de François Hollande et qui s'est greffé dès le début sur la cellule souche d'En marche !, quand pratiquement personne n'osait parier sur l'ex-ministre de l'Economie et son mouvement. Un avant-goût du débat télévisé de l'entre-deux-tours, mercredi soir.