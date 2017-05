VIDEO. "Il est essentiel de débattre sur le fond avec le FN" : revivez l'interview d'Emmanuel Macron dans "L'Entretien décisif" sur France 2

"L'ensemble des réformes sera fait dans les six à huit premiers mois" de sa présidence a déclaré Emmanuel Macron, à trois jours du second tour de l'élection présidentielle. Après son meeting Albi (Tarn), le candidat d'En marche ! a répondu aux questions de David Pujadas dans "L'Entretien décisif", sur France 2, jeudi 4 mai.

"La réforme du dialogue social et du marché du travail sera menée dès l'été (...), dès l'automne, je mènerai une politique de baisse de l'impôt sur les sociétés et de baisse des cotisations sociales paytronales," assure-t-il. L'ensemble de ses réformes sera fait dans les six à huit premiers mois" assure-t-il. Interrogé sur sa première mesure qu'il prendrait en tant que président, ce sera le projet de loi de moralisation politique. "Je n'ai jamais conduit une politique disciplinaire, j'ai un projet qui responsabilise" martèle Emmanuel Macron.

"Il y avait un risque" à débattre avec Marine Le Pen

Sur le débat de l'entre-deux-tours, mercredi, Emmanuel Macron avoue qu'"il y avait un risque", mais ajoute : "Je pense qu'il est essentiel de débattre au fond des arguments du parti du Front national (...) je combats l'histoire, les principes, les fondements du parti du Front national (...) Il est très important de montrer à nos concitoyens que le projet économique, et même sécuritaire du Front national ne répond pas à nos défis"

Sur le soutien de l'UOIF (Union des organisations islamiques de France) dont Marine Le Pen l'accusait mercredi, il répond "je ne m'en félicite aucunement" dit-il. "Je n'ai jamais rencontré les dirigeants de l'UOIF" ajoute-t-il.