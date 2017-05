DIRECT. Regardez en direct le meeting d’Emmanuel Macron à Albi, à trois jours du second tour

Au lendemain de leur affrontement télévisé, mercredi soir, les finalistes de l’élection présidentielle repartent, jeudi 4 mai, sur le terrain pour leurs dernières 48 heures de campagne. Le candidat d’En marche ! Emmanuel Macron, est à Albi (Tarn), pour un meeting* à trois jours du second tour, que vous pouvez voir sur franceinfo.

Entre invectives et échanges décousus, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont opposés mercredi, avec acharnement, sur l'ensemble des sujets abordés, les questions de la sortie de l'euro et de la lutte contre le terrorisme donnant lieu à des échanges particulièrement vifs. Cet affrontement a été regardé par près de 16,5 millions de téléspectateurs, une audience en recul par rapport aux précédents exercices du même type : 17,8 millions en 2012, 20 millions en 2007.

Le candidat à la présidence de la République tient ce meeting dans la préfecture du Tarn, où il est arrivé en tête au premier tour avec 27,16 % des votes.

*Images fournies par l'équipe de campagne du candidat.