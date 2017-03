VIDEO. Présidentielle : quand Jean-Luc Mélenchon traite un journaliste de "sale con"

Jean-Luc Mélenchon n'aime pas beaucoup les journalistes. Le candidat à la présidentielle l'a une nouvelle fois prouvé, samedi 18 mars, lors de sa marche place de la République, en traitant un reporter de "sale con". La séquence a été diffusée lundi 20 mars dans l'émission "C à vous", à laquelle appartenait le journaliste visé.

On y voit le journaliste de France 5 interroger le candidat de la France insoumise sur Benoît Hamon, son rival du Parti socialiste. Ce dernier répond d'abord avec courtoisie, avant de s'emporter face à la relance du journaliste. "Vous savez pourquoi je peux plus venir voir les gens ? A cause de gens comme vous. Parce que votre question me saoule", lâche-t-il.

Jean-Luc Mélenchon s'éloigne alors, avant de se tourner vers son staff. "Jettez-moi ça", leur glisse-t-il, avant de prendre les militants à témoin. "Vous avez vu ce sale con ? Il m'approche pour me parler de quoi ?", lance l'ancien sénateur. A ses côtés, une collaboratrice le met en garde : "attention t'as un micro au-dessus".