VIDEO. Présidentielle : les chants des partisans

Il y a les clips de campagne officiels, lisses et cadrés. Et puis, il y a des soutiens spontanés qui surgissent des tréfonds d’internet pour soutenir leur candidat, en chantant. Souvent inattendus, parfois embarrassants. Citoyens, militants, artistes laissent libre cours à leur imagination en chanson pour supporter leur candidat à l’élection présidentielle.

Quand certains reprennent des mesures de programme sur des rythmes reggae, d’autres déclarent leur flamme à grand renfort d'auto-Tune, qui est un dispositif de correction des fausses notes de la voix. D’autres encore tournent un patronyme en dérision en usant de second degré, ou n’hésitent pas à se mettre en scène à l’écran pour vanter les qualités de leur favori.

"Philippe Poutou dans le 'game'"

Sur l'air de "Get up, Stand up" de Bob Marley, le groupe Tirailleurs 2017 défend le candidat de la droite : "A fond, fonçons, avec François Fillon". La chanteuse GingerL soutient, elle, Emmanuel Macron au son de : "En marche, ça marche, viens, prend le train en marche". Philippe Poutou, devenu la star des internets, génère lui beaucoup de parodies. Quand Filip Flatau veut "faire des poutous à Philippe Poutou", le groupe SeptimeSévère voit le candidat du NPA en patron du "game".