VIDEO. Présidentielle : "Jean-Luc Mélenchon ne représente pas la gauche qui permet de gouverner", estime François Hollande

"Jean-Luc Mélenchon ne représente pas la gauche que je considère comme celle qui permet de gouverner." Dans un entretien exclusif à l'émission "C Politique" sur France 5, qui sera diffusée dimanche 16 avril à 18h35, François Hollande n'hésite pas à cogner fort sur le candidat de la France insoumise. "Il a des facilités qui, quelquefois, tombent dans le simplisme", dénonce le chef de l'Etat.

"On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilités dans les massacres chimiques [en Syrie]. On ne peut pas considérer que Poutine peut faire n'importe quoi. On ne peut pas sortir de l'Otan sans que cela ait des conséquences. On ne peut pas mettre en cause ce qu'a été la construction européenne, surtout quand on se réclame de François Mitterrand", attaque encore François Hollande.

"On parle de quoi dans cette campagne ? Des affaires"

Le président de la République en profite également pour déplorer le niveau de la campagne présidentielle : "La campagne ne permet pas d'installer le débat sur les programmes, les propositions et donc les politiques qui seraient mises en oeuvre." "On parle de quoi dans cette campagne ?" poursuit François Hollande. "Des affaires, des mises en examen, des pseudo-cabinets noirs, on fait des spectacles, des shows sur des places publiques (...) Où sont les comparaisons utiles ? Mon rôle, c'est de dire les risques que l'on peut prendre."