VIDEO. Présidentielle : François Fillon accuse la gauche de vouloir le "tuer"

François Fillon a accusé la gauche de vouloir "tuer Fillon", vendredi 24 mars lors d'un meeting à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "Je vois les manigances politiques : mardi, de façon quasi ordonnée, Hollande, Macron et le PS ont réclamé mon retrait et donc la disparition de la droite et du centre de l'élection présidentielle. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon", a lancé le candidat des Républicains devant une assistance d'environ 2 000 personnes.

"Jamais on n'a vu un tel déchaînement contre un homme"

La veille, dans "L'Emission politique" sur France 2, François Fillon avait dénoncé un "scandale d'Etat", accusant François Hollande d'organiser, à la tête d'un "cabinet noir", les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Le chef de l'Etat a répliqué, jugeant le candidat de la droite "au delà, ou en deçà" de la "dignité" et de la "responsabilité" à observer pendant une élection présidentielle.

"Vous êtes ici parce que ce qui est en jeu, c'est le redressement de la France. C'est cette bataille que j'ai engagée avec vous, mais tout est fait pour réduire l'enjeu à ma personne. Jamais dans la cinquième République on n'a vu un tel déchaînement contre un homme. Un tremblement de terre pourrait avoir lieu à Paris que cela continuerait", a poursuivi l'ancien Premier ministre à Biarritz.