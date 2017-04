VIDEO. Présidentielle : êtes-vous prêt pour aller voter ? Faites le test !

Etes-vous prêt pour aller voter ? Dimanche 23 avril, c'est le premier tour de la présidentielle. Dimanche 7 mai, le second. Peut-être hésitez-vous encore, y compris parce que vous n'avez pas la réponse à certaines questions ? Pas de panique, franceinfo vous donne les réponses.

Par exemple, faut-il obligatoirement présenter sa carte électorale pour voter ? Non. C'est conseillé, mais il n'y a pas d'obligation. En revanche, vous devez impérativement présenter une pièce d'identité. Pas de problème si vous n'avez pas fait refaire vos papiers récemment : vous pouvez voter avec un passeport ou une carte d'identité périmés, rappelle Service-public.fr, le site officiel de l'administration française. En revanche, si vous présentez votre permis de conduire ou votre carte Vitale (avec photo), il faudra que ces pièces soient valides.

Des bureaux de vote ouverts jusqu'à 19 heures

Si le 23 avril et le 7 mai, vous ne pouvez pas vous déplacer avant 18h30, est-ce que ce sera trop tard ? La réponse est non. Pour la première fois, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures, indique Service-public.fr. Vérifiez quand même l'horaire de fermeture. Par arrêté, il peut être avancé ou retardé, mais sans aller au-delà de 20 heures.

Peut-être avez-vous déménagé, et oublié de vous inscrire sur les listes de votre nouvelle commune. Vous vous demandez donc si vous pouvez voter dans votre ancien bureau de vote. Vous pouvez effectivement le faire, mais à une condition : ne pas avoir été radié des listes de votre ancienne commune. Pour vérifier si vous êtes encore inscrit(e), le mieux est de contacter la mairie dont dépend le bureau de vote. Un simple appel téléphonique suffit.

Une seule procuration établie en France par personne

Enfin, vous vous posez peut-être des questions sur la procuration. Par exemple, si vous avez un frère ou une sœur et que vous souhaitez tous les deux donner procuration à votre père, c'est impossible si vous habitez en France. En effet, un électeur ne peut détenir qu'une seule procuration établie dans l'Hexagone. En revanche, si vous habitez en France et votre frère ou votre sœur à l'étranger, ou bien si vous habitez tous les deux à l'étranger, c'est possible.

A l'évocation de cette question, vous vous dites : "Mince, je n'ai pas encore effectué les démarches pour voter par procuration !" Est-ce trop tard ? Eh bien, non ! Vous pouvez faire une procuration jusqu'à la veille du scrutin. Mais en pratique, c'est déconseillé car il faut compter un délai d'acheminement vers la mairie concernée. On vous recommande donc de vous y prendre le plus tôt possible !