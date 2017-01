VIDEO. Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron à New York pour chercher des financements

Emmanuel Macron va jusqu'aux Etats-Unis chercher des financements pour sa course à la présidentielle 2017. Pour son numéro du 5 janvier, une équipe de "Complément d'enquête" l'a suivi à New York. Extrait.

Visiblement, les dons sur son site internet ne suffisent pas. Lors de ce séjour américain, Emmanuel Macron aurait eu au moins trois rendez-vous consacrés au financement de sa campagne (En marche, sa jeune formation politique, ne reçoit pas de subvention de l'Etat). Avec qui a-t-il donc dîné ? L'ancien ministre de l'Economie de François Hollande aujourd'hui candidat refuse de le dire. "Je ne peux pas 'outer' les gens qui me donnent, parce que c'est complètement contraire à la loi, ce serait trahir un secret personnel."

"La deuxième chose, se justifie le candidat, lançant au passage une pique à ses adversaires, c'est que moi, je ferai un prêt. Donc moi, je vais m'endetter personnellement. Et donc ça, ce n'est pas rien. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui donnent des leçons, ils ne s'endettent pas, ils ne prennent pas de risque. Moi, je vais prendre un risque personnel."

Une récolte de 50 000 euros à Manhattan

Mais avec la crise, l'argent ne se trouve pas facilement… même là où on pourrait le croire. "On a été à Bruxelles, confie Emmanuel Macron. On a fait un événement, un dîner où j'ai expliqué des trucs. Je pense que c'est là où on a fait le moins. — Et là, à New York, ça marche un peu ? lui demande Baptiste des Monstiers. — J'en sais rien... Je me promène pas avec un string où on met des chèques", répond Emmanuel Macron sur le ton de la décontraction.

Selon les informations de "Complément d'enquête", l'équipe de campagne du candidat Macron aurait récolté 50 000 euros à Manhattan.

Extrait de "Complément d'enquête. Macron, Trudeau : jeunes loups et vieilles recettes ?", à voir le jeudi 5 janvier 2017 à 23 heures sur France 2.