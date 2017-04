VIDEO. Olivier Besancenot s'essaye au rap dans un clip sur l'élection présidentielle

Alors que Philippe Poutou se fait remarquer pour ses "punchlines", Olivier Besancenot s'essaye au rap. L'ancien candidat à l'Elysée du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a participé au titre 2017 du rappeur Ous-D-Ous, rapporte le Huffington Post jeudi 6 avril. Le morceau, dont le clip a été dévoilé samedi, évoque l'élection présidentielle et "la désillusion d'une partie de la jeunesse face au spectacle offert par la classe politique", précise le site.

"On prend les mêmes et on recommence"

On entend d'abord la voix d'Olivier Besancenot pendant les refrains de 2017. Il a toutefois droit à son propre couplet à la fin de la chanson. Et il en profite pour adresser un message à certains candidats à l'élection présidentielle.

Et ouais ! 2017 on prend les mêmes et on recommence. Ecoute-les parler, tu verras le visage de la finance. Il est grand temps qu'on prenne nos propres affaires en mains, qu'on ne se laisse plus représenter par ces politiciens, qui parlent en notre nom alors qu'ils ne connaissent pas nos vies. Olivier Besancenot dans le titre "2017"

"Leurs promesses sont bidon et l'atmosphère devient pourrie. Ils ne doutent de rien pourtant rien ne se passera comme prévu, car le système nous saigne pour des repus et corrompus, poursuit l'ancien leader du NPA. C'est pas vraiment de chef ou de leader dont on est orphelins, simplement de la conscience qu'on peut écrire notre destin."