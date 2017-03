VIDEO. Nicolas Dupont-Aignan quitte le plateau de TF1 pour contester son absence au débat organisé par la chaîne

Nicolas Dupont-Aignan voit rouge. Samedi 18 mars, le candidat à l'élection présidentielle a quitté le plateau du JT de 20 heures de TF1 pour contester son absence au débat organisé le lundi suivant sur la chaîne. "Je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue avec la démocratie", a-t-il lancé dès le début de son entretien.

Depuis plusieurs semaines, le président de Debout la France, qui a obtenu ses 500 parrainages, critique sévèrement le format retenu par TF1, qui a choisi de n'inviter que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen.

Recours rejeté par le Conseil d'Etat

Nicolas Dupont-Aignan avait même déposé un recours auprès du Conseil d'Etat. Mais l'institution a fait valoir que cette absence ne porte pas "une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion" et ne constitue pas à elle seule "une méconnaissance du principe d'équité" entre les candidats à la présidentielle.