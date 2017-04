VIDEO. Le rôle du président de la République expliqué aux enfants

Comme tous les cinq ans, les dimanches 23 avril et 7 mai, les Français votent pour élire leur chef – le président de la République – à l'occasion de l'élection présidentielle. Le rôle de cet homme ou de cette femme est défini dans un texte, la Constitution, adoptée en 1958. Mais pourquoi a t-on besoin d'un président ? A quoi sert-il au juste ? Comment fait-il pour travailler ? Franceinfo l'explique aux enfants, avec l'aide de francetv éducation et Milan Presse.

Un président, qu'est-ce qu'il est censé faire ?

Le président de la République est élu pour servir tous les Français. Sa mission est de s'assurer que personne n'attaque le pays et que les lois sont appliquées. Car les électeurs choisissent aussi les personnes qui décident des textes de loi, les députés et les sénateurs, qui se rassemblent à l'Assemblée nationale et au Sénat, à Paris.

Quand les Français élisent le président de la République, ils lui donnent le pouvoir de décider pour eux. Le chef de l'Etat est par exemple le chef de l'armée. Il doit aussi vérifier que personne n'empêche les juges d'appliquer les lois. Et il représente aussi le pays et les citoyens à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne, dont les lois s'appliquent aussi en France. C'est pour ça qu'il a un rôle à jouer en discutant avec les autres chefs d'Etat, élus ou nommés ailleurs en Europe.

Mais comment travaille-t-il exactement ?

Pour remplir sa mission, le président de la République choisit un gouvernement en nommant son Premier ministre. Le chef de l'Etat signe aussi les lois, il peut renvoyer les ministres et dissoudre l'Assemblée nationale – demander aux Français de voter à nouveau pour choisir de nouveaux députés. Mais le président de la République ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit toujours respecter la Constitution.