VIDEO. La maire PS de Paris Anne Hidalgo appelle à voter "massivement" pour Emmanuel Macron

Clair et net. Invitée des Quatre Vérités sur France 2, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a appelé, jeudi 27 avril, à "voter massivement pour Emmanuel Macron" pour "faire échec au Front national" au second tour de la présidentielle. "L'heure est grave" et "le Front national est aux portes du pouvoir", a-t-elle averti.

'La voix de la France serait démonétisée" si le FN gagne

"Aujourd'hui, a-t-elle martelé, la question est de faire barrage au Front national. Il y a eu tellement de banalisation qu'il y a presque une habitude à voir le Front national au deuxième tour. C'est la deuxième fois que cela arrive dans notre pays. La première fois, c'était une surprise totale. En 2002, il y avait eu des mobilisations extraordinaires".

"La deuxième fois, ce n'était pas une surprise puisque c'était annoncé par les sondages, (...), il n'y a pas les mêmes mobilisations, a-t-elle déploré. Pourtant le Front national reste le Front national avec des idées nauséabondes, qui feraient perdre la France et nous déqualifieraient à l'échelle internationale, sur le plan économique. La voix de la France serait démonétisée", a-t-elle conclu. Elle a aussi rappelé que Marine Le Pen avait enregistré moins de 5% des voix dans la capitale, ville ouverte et mondialisée.