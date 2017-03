VIDEO. La bourde d'Emmanuel Macron, qui affirme que la Guyane est une "île"

Lapsus ou grosse lacune en géographie ? En visite à Saint-Denis de La Réunion, dimanche 26 mars, Emmanuel Macron a donné son point de vue sur la crise qui paralyse la Guyane depuis quelques jours. Sauf que le candidat d'En marche ! à la présidentielle a qualifié d'"île" la région d'outre-mer, située en Amérique du Sud.

La situation en Guyane, depuis plusieurs jours, est grave. Mon premier mot est celui d’un appel au calme parce que bloquer les pistes d’aéroport, bloquer les décollages, parfois bloquer le fonctionnement de l’île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Emmanuel Macron en visite à Saint-Denis (La Réunion)

"Faire un peu de géo, ce serait bien, non ?"

Une erreur qui a fait réagir de nombreux internautes. Avec une superficie de plus de 80 000 km2, la Guyane est la deuxième plus grande région de France et partage plus de 1 200 km de frontières avec le Brésil et le Suriname.

Macron sur la Guyane "bloquer l'île c'est irresponsable".... et sinon faire un peu de Geo ce serait bien non ? — Coste Nathalie (@nathtrin) 26 mars 2017