VIDEO. Quand l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon apparaît lors de son meeting à Aubervilliers

Jean-Luc Mélenchon a (presque) le don d'ubiquité. Présent en chair et en os à Lyon, où il donne un meeting, il a pu apparaître simultanément à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), grâce à un hologramme, dimanche 5 février.

Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle, féru de nouvelles technologies, a préparé son effet en proposant un meeting retransmis par hologramme à ses supporters parisiens. Un dispositif préparé par l'entreprise Adrénaline, pour un coût estimé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon entre 30 000 et 40 000 euros.

Selon son équipe, c'est la première fois qu'un hologramme projette, via une transmission par satellite, un homme politique en quasi-simultané, "avec deux secondes de décalage".

Un meeting en même temps que Marine Le Pen

Dans son discours, le candidat de la France insoumise a d'ailleurs évoqué les "frontières de l'humanité". Plus traditionnellement, il a rapidement choisi de s'en prendre directement à Marine Le Pen, la candidate frontiste, en meeting dans la même ville et à la même heure que lui. Alors que le Front national annonce entre 4 000 et 10 000 personnes au meeting de sa candidate, le député européen a déjà annoncé 10 000 personnes à 14 heures, réparties sur les deux villes, auxquelles s'ajoutent celles qui seront postées devant des écrans géants installés à l'extérieur des salles.