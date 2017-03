VIDEO. "Je sais dire non avec beaucoup de politesse et de pragmatisme", assure Emmanuel Macron

Les ralliements au candidat d'En marche ! se succèdent. Emmanuel Macron, invité des "4 vérités" sur France 2 mercredi 8 mars, a assuré qu'il n'allait pas "rabrouer" les politiques qui le rejoignent en vue de remporter l'élection présidentielle. L'ancien maire PS de Paris, Bertrand Delanoë, a annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron, sur France Inter, mercredi. La veille, dans une interview au Monde, Claude Bartolone a affirmé avoir "du mal" à se "reconnaître dans la campagne de Benoît Hamon" et hésiter à rallier Emmanuel Macron.

Ralliement contre poste ?

"Que des femmes et des hommes qui ont des responsabilités politiques indiquent leur choix pour les élections, à la fin des fins je souhaite avoir au moins 51% de nos concitoyens qui en appellent à un tel vote", a expliqué Emmanuel Macron. En revanche, l'ancien ministre de l'Economie ne promet aucune responsabilité en retour.

"Le tout est de savoir s'ils intègrent un dispositif de campagne, des responsabilités et un organigramme. Vous avez pu noter que, pour une très grande majorité des gens qui ont pu s'exprimer dans cette direction, cela n'a pas été le cas, a-t-il poursuivi. Je sais dire non avec beaucoup de politesse et de pragmatisme."