VIDEO. François Ruffin à Emmanuel Macron : "Combien allez-vous faire de cadeaux au CAC 40 avec votre programme ?"

Le débat a duré quinze minutes. Alors qu'une rumeur prétendait sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron serait confronté à un philosophe au cours de "L'Emission politique", jeudi 6 avril sur France 2, l'invité surprise était en fait le journaliste François Ruffin, figure du mouvement Nuit debout et candidat aux élections législatives dans la Somme.

>> VIDEOS. Présidentielle : cinq séquences qu'il ne fallait pas rater dans "L'Emission politique" avec Emmanuel Macron

Ce dernier a notamment reproché au candidat d'En marche ! à l'élection présidentielle son manque de soutien à l'égard des ouvriers de l'usine Whirpool d'Amiens, menacée de fermeture depuis plusieurs semaines.

"Je ne suis l'otage de personne"

"Quel sera le montant du chèque adressé au CAC 40 avec votre programme ?", a ensuite a attaqué François Ruffin, en donnant à Emmanuel Macron un faux chèque en blanc à l'ordre du CAC 40. Une pique qui a fini par agacer l'ancien ministre de l'Economie. "Soyez gentil avec moi : je n'ai pas les mêmes combats que vous, mais j'ai mes combats et je suis aussi libre que vous. Et je n'ai pas de leçons de liberté à recevoir. Dans la vie, j'ai su dire non, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je ne suis l'otage de personne, et je ne sers personne", a lâché Emmanuel Macron, alors que François Ruffin l'accusait de servir les intérêts des marchés financiers.