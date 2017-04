VIDEO. François Fillon : "Je voterai contre l'extrême droite et en faveur d'Emmanuel Macron"

Battu, François Fillon a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, estimant qu'il n'y "a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite". "L'abstention n'est pas dans mes gènes. (...) Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai pour Emmanuel Macron", a annoncé le candidat de la droite.

>> Suivez en direct la soirée électorale sur franceinfo

"Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels, le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite", a ajouté l'ancien Premier ministre, mis en examen le 14 mars dernier dans l'enquête sur de potentiels emplois fictifs dont auraient bénéficié sa femme et deux de ses enfants. "J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne et c'est à moi, et à moi seul de la porter", a-t-il estimé.