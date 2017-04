VIDEO. Premier tour de la présidentielle : regardez la soirée du 23 avril sur franceinfo

Franceinfo propose, dimanche 23 avril, à partir de 18 heures, une soirée électorale présentée par Louis Laforge pour décrypter les enjeux de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017. Une soirée que vous pouvez suivre également sur franceinfo.fr.

• A partir de 18 heures, Louis Laforge et Sorya Khaldoun animent la soirée électorale, entouré de nombreux invités, chroniqueurs et envoyés spéciaux en France et à l'étranger.

• Dès 20 heures, les premiers résultats seront analysés et commentés, par Gilles Bornstein, éditorialiste politique, les invités en plateau et dans les différents QG des candidats grâce aux envoyés spéciaux de franceinfo.

• En deuxième partie de soirée, les résultats seront commentés de l’étranger par les correspondants permanents, à Londres, Berlin, Rome, Bruxelles, Moscou, Jérusalem et Washington, et analysés par des invités, dont quatre correspondants de la presse étrangère à Paris.