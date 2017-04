VIDEO. Premier tour de la présidentielle : regardez la soirée spéciale de France 2

Pour le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, la rédaction de France 2 propose une soirée électorale en continu de 18h30 à 00h30, présentée par Marie-Sophie Lacarrau, Léa Salamé, David Pujadas et Laurent Delahousse. Ils seront accompagnés en plateau de Nathalie Saint-Cricq, la chef du service politique de la chaîne, et de Brice Teinturier, directeur de l'institut de sondage Ipsos-Sopra Steria. Une soirée que vous pouvez suivre également sur franceinfo.fr.

• Dès 20 heures, invités politiques en plateau et journalistes de la rédaction en duplex dans toute la France se succéderont pour commenter et analyser en direct les premières estimations et les premiers résultats.

• A 0h30, débutera "La Nuit présidentielle". En partenariat avec Sciences Po, France 2 propose, jusqu’à 6 heures du matin, des débats animés par Julian Bugier et diffuse deux documentaires sur l’histoire de l’élection présidentielle, Balladur, Chirac : Mensonges et Trahisons, réalisé par Jean-Charles Deniau et La Tentation du FN, les nouveaux électeurs de Marine, d'Olivier Toscer.