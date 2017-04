VIDEO. "Envoyé spécial" : comment la formulation des questions influence les sondages

Quel est l'impact de la formulation des questions sur les résultats d'un sondage ? Pour le mesurer, l'équipe d'"Envoyé spécial" a commandé une enquête d'opinion sur les préoccupations des Français pour l'élection présidentielle de 2017 à l'entreprise belge Dedicated.

Sur chaque thème, les questions sont formulées de deux façons différentes pour voir si cela oriente les réponses."On va avoir deux échantillons de 1 000 personnes qui vont présenter un profil tout à fait comparable. Nous poserons à un échantillon la formulation 1, à l'autre la formulation 2 des différentes questions. Et puis, on les comparera. On verra s'il y a des écarts", explique Marc Dumoulin, de Dedicated.

Des résultats différents sur les migrants ou la Sécu

Les résultats sont éclairants. La première question, sur l'accueil des migrants, est formulée de ces deux façons-là :

• A - Etes-vous personnellement pas du tout favorable, plutôt peu favorable, plutôt favorable, tout à fait favorable à l’accueil par la France de milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique ?

• B - Etes-vous personnellement [...] à l’accueil par la France de familles de réfugiés (hommes, femmes, enfants) qui fuient la guerre et les massacres en cours dans leur pays d’origine ?

Comme le montrent les résultats ci-dessous, la première formulation récolte beaucoup plus de réponses défavorables (64%) que la seconde (47%) :

Sur la question de la Sécurité sociale, les deux formulations donnent des résultats opposés :

• A - Etes-vous personnellement […] à la réduction des dépenses de la Sécurité sociale parce que son déficit serait trop important (en l’occurrence, un déficit de 3,4 milliards d’euros) ?

• B - Etes-vous personnellement […] à une diminution des remboursements de certains médicaments et de certains soins médicaux pour assainir le déficit de la Sécurité sociale ?

La formulation A recueille 46% d'opinions défavorables, contre 71% pour la seconde.

Au final, sur les cinq sujets abordés, les opinions des Français sondés changent trois fois : les migrants, la Sécurité sociale et les fonctionnaires. Mais sur la légalisation du cannabis et le port du burkini, les Français sont contre quelle que soit la formulation de la question.