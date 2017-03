VIDEO. En Gironde, Emmanuel Macron rend hommage à Alain Juppé, "grand responsable politique français"

En quête des électeurs juppéistes déboussolés ? En terre girondine, Emmanuel Macron a rendu jeudi 9 mars un hommage appuyé à Alain Juppé. Lors d'un meeting à Talence, le candidat d'En marche à la présidentielle a "salué" la décision du maire de Bordeaux de ne pas se présenter à l'élection présidentielle.

"Il y a très peu de gens capables de faire ça"

"Nous avons des différences, il est allé jusqu'à me reprocher mon âge", a d'abord dit, taquin, l'ancien ministre de l'Economie. Avant de poursuivre : "D'abord, ça n'est pas une maladie incurable. Ensuite, il est des moments dans la vie d'un pays où ça peut même être un atout. Et pour ma part, je n'en ai jamais fait un étendard. Mais au-delà de ce petit coup de griffe, qui importe peu face à la lourdeur d'autres coups portés, je voulais ici saluer celui qui est un grand responsable politique français, qui est aujourd'hui un maire respecté et qui a transformé très profondément sa ville."

Il a ensuite "salué" la décision d'Alain Juppé de ne pas se représenter, "parce que ce n'est jamais une décision facile". "Lorsqu'on a sa carrière, son engagement, reconnaître le besoin qu'a notre pays à la fois de renouvellement, et en même temps d'extrême probité, ça n'est pas facile et il l'a fait. Il y a très peu de gens capables de faire ça", a enchaîné l'ancien banquier d'affaires, qui a dit son "estime" pour cette décision et pour les "termes" employés par l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac.