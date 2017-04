VIDEO. Emmanuel Macron sur Marine Le Pen : "Moi je veux autre chose pour mon pays ! Pas ça, pas ça, pas ça !"

En meeting à Arras (Pas-de-Calais) devant quelque 3 000 personnes pour la campagne du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a appelé, mercredi 26 avril, à se dresser contre le Front national et Marine Le Pen.

Après avoir évoqué les deux guerres mondiales qui avaient dévasté le nord de la France et "les discours de haine" qui y avaient incité, le candidat d'En marche ! a lancé : "Ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas ! Je n'en veux pas ! Toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du XXIe siècle, honte à eux ! Nous, nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout, avec responsabilité. Moi, je veux autre chose pour mon pays, pas ça, pas ça, pas ça", s'est-il encore emporté.

"Pas un centimètre d'espace" à Marine Le Pen

L'ancien ministre de l'Economie avait promis mercredi qu'il ne laisserait "pas un centimètre d'espace, pas une seconde de répit, pas une once d'énergie" à Marine Le Pen, qui lui a "couru après à Amiens" en se rendant auprès des salariés de Whirlpool.