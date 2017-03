VIDEO. Macron à propos d'un éventuel ralliement de Valls : "Je n'ai pas vocation à ouvrir une maison d'hôtes"

Interrogé sur un possible ralliement de Manuel Valls à sa candidature, Emmanuel Macron a répliqué, mardi 14 mars : "Je n'ai pas fondé une maison d'hôtes, pardon de vous le dire. Nous avons créé un mouvement politique et je suis candidat à la présidence de la République."

En déplacement à Lille, le candidat d'En marche ! à la présidentielle a précisé : "La candidature à la présidence de la République, c'est le rapport entre un homme, un projet, un peuple. C'est cela. Il ne faut pas se tromper. On n'est pas encore aux législatives."

"Cela ne change en rien ma ligne"

"Manuel Valls fera ce qu'il pense bon, en conscience. Moi, je vous dis simplement que cela ne change en rien ma ligne et la volonté de renouvellement, de rassemblement progressiste et d'alternance. Après, que toutes celles et ceux qui se retrouvent en leurs grades et qualités dans ce projet le rejoignent, c'est formidable. Ils sont simplement en train de démontrer que j'avais raison de ne pas subir les règles du système actuel", a-t-il poursuivi.

Selon une information de Paris Match, Manuel Valls n'apportera pas son parrainage au candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre de François Hollande retrouve ses proches à huis clos mardi, en début de soirée, à l'Assemblée nationale. Il y a deux semaines, il avait déjà fragilisé la candidature de Benoît Hamon lors d'une réunion similaire, en exprimant son "inquiétude" quant à l'accord du candidat PS avec les écologistes d'EELV.