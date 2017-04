VIDEO. "Dimanche en politique" : surnommé "Emmanuel Hollande" par François Fillon, Emmanuel Macron le rebaptise "François Balkany"

Ces dernières semaines, François Fillon a affublé Emmanuel Macron d'un surnom censé lui faire porter le poids du bilan du quinquennat : "Emmanuel Hollande". Une pique qu'il a notamment employée lors de son passage dans "L'Emission politique" de France 2, le 23 mars. Invité de "Dimanche en politique", dimanche 9 avril, le candidat d'En marche ! a trouvé sa réponse.

"Je ne l'appellerai pas François Balkany, mais il ressemble plus à ça qu'à autre chose aujourd'hui", a lancé Emmanuel Macron, en référence aux affaires dans lesquelles François Fillon est cité, comme a pu l'être le maire de Levallois, Patrick Balkany, dans d'autres circonstances.

"Je ne suis pas l'héritier de ce quinquennat"

"J'ai dit non quand j'ai quitté l'Elysée (...) et j'ai dit non pour quitter le gouvernement, sur la base de désaccords de fond, a assuré Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas, pour ma part, l'hériter de ce quinquennat ou d'un système." L'ancien ministre de l'Economie s'est également défendu en rappelant que François Fillon avait été pendant cinq ans le Premier ministre de Nicolas Sarkozy.