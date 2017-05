VIDEO. Débat Le Pen-Macron sur France 2 et TF1 : les deux minutes qui résument 2h30 de pugilat

Il ne fallait pas arriver en retard. Dès les premiers instants du débat d'entre-deux-tours, mercredi 3 mai, sur France 2 et TF1, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont lancé les hostilités. "Médisance", "vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse"... Les deux finalistes de l'élection présidentielle ont rivalisé de railleries et d'attaques, durant plus de deux heures.

Très professoral, Emmanuel Macron a accusé son adversaire de "dire n'importe quoi" et de se tromper en lisant ses fiches, un détail révélateur, selon lui, de l'"impréparation" de la candidate. Marine Le Pen, elle, a critiqué la "vieille litanie" récitée par l'ex-ministre de l'Economie. Le jugeant "jeune à l'extérieur mais vieux à l'intérieur", elle lui a reproché des arguments ayant "le double" de son âge.