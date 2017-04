VIDEO. "Bien sûr qu'Emmanuel Macron veut tuer le Parti socialiste !" s'exclame Jean-Christophe Cambadélis

"Bien sûr qu'il veut tuer le Parti socialiste !" Pour le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, Emmanuel Macron entend bien éliminer le parti qu'il dirige, en obligeant ceux qui rejoignent son mouvement En marche à quitter le parti socialiste avant les législatives. "Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une majorité de gauche", avertit le député de Paris, qui était mercredi 26 avril l'invité de France 2.

"Le PS est sortant dans 270 circonscriptions"

Le dirigeant du PS a ensuite explicité sa pensée : Emmanuel Macron "veut que les socialistes soient les bourgeois de Calais. Ca ne se passe pas comme ça. Le Parti socialiste est sortant dans 270 circonscriptions. Donc [il a] une implantation politique, une histoire politique, et évidemment un rapport politique avec l'ensemble des Français". "Et moi je crois que le score de Jean-Luc Mélenchon, même le score de Benoît Hamon, une partie des hommes et des femmes de gauche [qui ont rejoint] Emmanuel Macron, tout cela fait une majorité dans le pays. Il faut la rassembler", a poursuivi Jean-Christophe Cambadélis.

Alors qu'aucun des deux candidats à la présidentielle, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, n'a un grand parti derrière lui pour le soutenir, les législatives apparaissent comme une sorte de "troisième tour" capable de modifier la donne.