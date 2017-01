VIDEO. Avec 5 100 euros net par mois, Henri Guaino n'arrive à "rien" mettre de côté

Brut de décoffrage. Combien Henri Guaino parvient-il à mettre de côté "avec 5 100 euros net par mois", sa rémunération de député Les Républicains des Yvelines ? "Rien", répond l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, interrogée sur LCI jeudi 5 janvier.

"Je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze"

Et le candidat à la présidentielle de s'expliquer : "Moi, j'ai commencé ma carrière d'élu à 50 ans passés. Donc à 50 ans passés, vous avez des charges, j'habite à Paris. On peut me dire : "vous pouvez déménager", bien sûr, je vais dire à ma famille "on s'en va". Je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze, les loyers sont beaucoup plus élevés. Le train de vie que j'ai, même en le réduisant, il pèse plus lourd."