VIDEO. Attentat sur les Champs-Elysées : "Je demande l'expulsion immédiate des fichés S étrangers", déclare Marine Le Pen

"La France n'est pas visée pour ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est." Au lendemain de l'attentat visant des policiers sur les Champs-Elysées, Marine Le Pen a appelé "tous les Français à l'unité".

Lors d'un discours depuis son QG de campagne, vendredi 21 avril, la candidate du FN à la présidentielle a estimé que "depuis dix ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous perdions" la "guerre" contre le terrorisme.

Procédure accélérée de déchéance de nationalité

Dénonçant le bilan de François Hollande en matière de terrorisme, Marine Le Pen a "demandé" certaines mesures au chef de l'Etat : "Je lui demande solennellement d'ordonner la restauration effective de nos frontières en vertu du traité de Schengen et le traitement administratif ou pénal immédiat des fichés S (...) de mettre en oeuvre l'expulsion immédiate des fichés S étrangers et l'engagement de procédure accélérée de déchéance de nationalité pour les fichés S binationaux et leur expulsion immédiate dans leur pays d'origine."