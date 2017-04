Tout ce qu'il faut savoir sur l'élection présidentielle 2017

L'année 2017 s'annonce chargée en échéances électorales. Les Français sont appelés à se rendre aux urnes à plusieurs reprises, notamment pour le plus important rendez-vous de la vie politique français : l'élection présidentielle. Quand se déroule le scrutin ? Comment s'inscrire sur les listes électorales ? Où voter ? Franceinfo vous livre le mode d'emploi de l'élection.

Quand se déroulent les deux tours du scrutin ?

Les électeurs qui se souviennent de l'élection de 2012 ne seront pas trop perdus. Il suffit de décaler d'un jour pour trouver la date des deux tours en 2017. Le premier tour se tient le dimanche 23 avril. Le second tour a lieu le dimanche 7 mai.

Qui peut voter à l'élection présidentielle ?

Pour pouvoir voter, trois conditions sont nécessaires. Il faut être de nationalité française (les citoyens européens habitant en France peuvent seulement participer aux élections municipales ou européennes). Il ne faut pas avoir été privé de ses droits civils et politiques par une décision de justice. Et il est nécessaire d'avoir 18 ans à la veille du premier tour de scrutin de la présidentielle, soit le 22 avril 2017.

Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Comme pour chaque élection, il est possible de voter à la présidentielle si on a fait les démarches nécessaires avant la date butoir. Pour les élections se déroulant en 2017, il s'agit du 31 décembre 2016, même si une loi votée en août dernier prévoit de raccourcir les délais d'inscription à partir de 2019.

Si vous avez un doute sur votre inscription, vous pouvez vérifier votre présence sur les listes en téléphonant à votre mairie ou sur internet pour certaines grandes villes.

Où fau-il se rendre pour le vote ?

L'affectation de votre bureau de vote dépend tout simplement de votre adresse. Il n'est pas possible de le choisir ou d'en changer, sauf à déménager. Un arrêté préfectoral détermine le découpage et la liste des bureaux de vote de chaque commune. Les salles de vote sont généralement installées dans des lieux publics, comme les écoles et les mairies.

L’adresse et le numéro du bureau de vote sont normalement notés sur votre carte électorale, reçue par voie postale juste avant l'élection. Si vous avez un doute ou que vous n'avez pas reçu votre carte, le site L'internaute.com vous propose une carte interactive pour retrouver votre bureau.

Quelles pièces faut-il présenter pour pouvoir voter ?

Pour ne pas se faire recaler par les assesseurs dans votre bureau de vote, il faut impérativement se munir d'une pièce d'identité, telle qu'un permis de conduire, un passeport, une carte vitale ou tout bonnement une carte d'identité (voir la liste complète). A noter que la carte électorale, elle, n'est pas obligatoire.

A quelle heure peut-on voter ?

L'année 2017 va marquer une évolution. Le Conseil constitutionnel a annoncé que le vote serait clos à 19 heures dans l'ensemble des bureaux, avec de possibles dérogations dans certaines grandes villes jusqu'à 20 heures. Jusque-là, la majorité des bureaux de vote fermait à 18 heures. L'objectif est de "limiter les risques de divulgation prématurée des premières estimations ou des premiers résultats partiels", expliquent les sages dans un communiqué. Pas de changement en revanche pour l'ouverture des bureaux, qui reste fixée à 8 heures du matin.

Comment voter par procuration ?

Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer le jour du vote, il est toujours possible de prévoir une procuration. Pour cela, il suffit de télécharger et de remplir un formulaire puis de se présenter, quelques jours avant le jour J, avec une pièce d'identité dans une gendarmerie, un commissariat de police ou un tribunal d'instance (le lieu dépend de votre domicile, le site service-public vous propose un moteur de recherche). Si vous n'êtes pas 2.0, il est toujours possible de remplir le formulaire sur place.

Qui peut se porter candidat à l'élection ?

Plusieurs conditions sont nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle. Selon le code électoral, il faut avoir la nationalité française, avoir 18 ans révolus, ne pas être privé de ses droits d’éligibilité, être inscrit sur les listes électorales, ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle, et avoir répondu aux obligations du service national.

Qui sont les candidats retenus ?

Pour se présenter, il faut obtenir 500 parrainages d'élus venant d'au moins 30 départements. Pour l'élection présidentielle 2017, onze candidats ont réussi à passer cet obstacle : François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.

Quand connaîtra-t-on les résultats ?

Comme d'habitude, impossible de diffuser une quelconque estimation des résultats tant que les derniers bureaux de vote n'ont pas fermé. C'est donc à 20 heures, dimanche, que les médias dévoileront les premières estimations pour les onze candidats. Des estimations fournies par les instituts de sondage, et qui seront basées sur des dizaines de bureaux de vote test. En parralèle, le ministère de l'Intérieur publiera tout au long de la soirée les résultats commune par commune. Ce n'est que dans la nuit de dimanche à lundi qu'un résultat national définitif est attendu.