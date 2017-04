SansMoiLe7Mai, le hashtag des "Insoumis" qui ne voteront pas au second tour (mais qui se font troller)

Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, certains se refusent à choisir pour le second tour de la présidentielle et le font savoir sur les réseaux sociaux. En absence de consignes de vote de Jean-Luc Mélenchon lors de son intervention le soir du 23 avril, une bonne partie de ses partisans ont rapidement utilisé le hashtag #SansMoiLe7Mai pour relayer leur position. Depuis son lancement, il a été repris, lundi 24 avril au soir, par plus 40 000 comptes en 24 heures.

#SansMoiLe7Mai un # qui enregistre 115 866 messages par 41 456 comptes en 24h ! une expression qu'il faut étudier et suivre #OVPL pic.twitter.com/h2sHvELCvI — V. Reille Soult (@reillesoult) 24 avril 2017

Pour justifier ce non choix, les utilisateurs expliquent de donner leur vote au "libéralisme aveugle" d'Emmanuel Macron, ou à Marine Le Pen et sa "haine de l'autre", ou encore de choisir "entre la peste et le choléra".

Choisissez vous-même à quelle sauce vous serez mangé. #SansMoiLe7Mai — Galerith (@Galerith) 24 avril 2017

#SansMoiLe7Mai Pas un caprice, décision de longue date, réfléchie, soupesée et assumée — Rin (@Ponoteinsoumise) 24 avril 2017

#sansmoile7mai Ils ont votés, bien. Je respecte mais qu'ils assument sans nous. Je suis insoumis au Fascisme et au Banquier. — JulienDrisland (@JDrisland) 24 avril 2017

Entre la Peste et le Choléra, je choisis de ne pas choisir. #SansMoiLe7mai — Ach (@sosohnio) 24 avril 2017

Je suis et je reste insoumis. Je ne cautionne ni le libéralisme aveugle ni la haine de l'autre.#SansMoiLe7Mai — Nicolas Fagon φ (@Metroco29) 23 avril 2017

Il n'y a pas que des partisans de Jean-Luc Mélenchon qui reprennent ce hashtag. On trouve également quelques supporters de Benoît Hamon.

J'ai voté pour un candidat social ecolo, #Hamon. Je ne veux plus voter pour faire barrage au FN c'est trop facile #Sansmoile7mai — Claire Houbert (@ClaireHoubert) 24 avril 2017

Mais face aux milliers de tweets appelant au ni Macron-ni Le Pen, #SansMoiLe7Mai a depuis été repris pour dénoncer ce non choix, qui fait le jeu de Marine Le Pen.