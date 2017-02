Revivez le premier discours de campagne de Marine Le Pen à Lyon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Bonjour @matou16 Concernant la diffusion des discours en direct et en différé, c'est une décision éditoriale. En revanche, sachez que le CSA a commencé à compter les temps de parole accordé aux différents candidats depuis le 1er février. Dans une première phase, est retenu un principe d'équité (un gros candidat a droit à plus de temps qu'un petit). Ce qui complique les choses, c'est que les sujets sur ledit candidats peuvent être comptabilisés, si c'est négatif par exemple.





Et histoire de corser le tout, sachez que les sites web et la presse écrite ne sont pas concernés par ce décompte.

: Bonjour, pourriez-vous me dire si le CSA a commencé à décompter les temps de parôle des candidats à la présidentielle ? Typiquement, je constate que seule franceinfo (et peut-être LCI maintenant) parmi les chaines d'infos a diffusé le meeting de Mélenchon (en différé), alors que Macron et MLP par exemple ont été diffusés intégralement un peu partout me semble-t-il. Est-ce normal ?

: La mise en scène de l'unité, des journalistes mis à l'écart, un peu de l'intimité de Marine Le Pen... Je vous raconte six choses repérées lors des "Assises" du Front national, ce week-end à Lyon.









(KRISTINA AFANASYEVA / SPUTNIK / AFP)



: 18 heures ! L'heure du point sur l'actu (pour l'apéro, c'est vous qui voyez) :



Battle de meetings : Benoît Hamon a été officiellement investi par le PS, Jean-Luc Mélenchon l'a joué Star Wars avec son hologramme alors que Marine Le Pen a présenté son programme.



Les quatre policiers accusés d'avoir blessé un jeune de 22 ans à Aulnay-sous-bois sont entendus par un juge. Voilà ce qu'on sait de cette affaire.



L'homme qui a attaqué deux militaires à coup de machettes au Carrousel du Louvre refuse de parler aux enquêteurs depuis son lit d'hôpital.



11 départements du sud-ouest du pays sont placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France, à cause de la tempête Marcel . Au dernier pointage, 56 000 foyers étaient encore privés d'électricité.

: Je trouve pour ma part que ce meeting holographique avait beaucoup de sens, puisque son sujet était de préparer l'avenir. Sans être un partisan, chapeau bas à J L Mélenchon !

: Ça me fait penser à la soupe aux choux l'apparition de Mélenchon













: Votre principal sujet de discussion dans les commentaires, c'est l'apparition de Jean-Luc Mélenchon en hologramme.

: Toujours dans Paris Match, cette confidence d'un taulier des Républicains pour expliquer ce terrible trou d'air : "La vérité, c'est que François ne parvient pas à créer un dérivatif dans les médias. Il n'a pas le commando de guerriers qu'avait Chirac à côté de lui pour traverser cette tempête, ni la créativité de Sarkozy pour créer une affaire dans l'affaire."

: D'après Paris Match, François Fillon réfléchit à une grande émission de télé pour relancer sa campagne pour "tout mettre sur la table". Selon l'hebdomadaire, ses proches le pressent de rembourser les sommes versées à sa famille (environ un million d'euros).

: @Annecyx N'empêche, ça fait son petit effet, non ? :-)





: Imagine-t-on le général de Gaulle en hologramme? Gadgétisation de la politique.

: #JLMHologramme #CroisonsLes ;)





: Jusqu'à présent, notre référence pour visualiser un hologramme, c'était la princesse Leia dans Star Wars IV : Un Nouvel espoir. Obi-Wan Mélenchon a-t-il été à la hauteur ? Le facétieux internaute @GuillaumeTC en a, en tout, cas fait un photomontage.

: A la sortie, j'ai croisé Simone, 90 ans. Au début, elle était perplexe sur l'hologramme. Finalement, elle a "adoré !"













: Fin du meeting en hologramme. Ce militant en profite pour adresser un message : "keep calm and vote Mélenchon"





: Notre journaliste Raphaël Godet a recueilli les confidences des spectateurs du meeting en hologramme de Jean-Luc Mélenchon à Paris.

: Notre journaliste Ilan Caro, présent ce matin au discours d'investiture de Benoît Hamon, a recueilli la confidence de Luc Carvounas, ex-bras droit de Manuel Valls. "Sur le revenu universel, Benoît Hamon s'arrête au premier étage de sa proposition. C'est au final très proche de ce que proposait Manuel Valls", estime le sénateur, qui pourrait intégrer, assez haut, l'équipe de campagne de Benoît Hamon.

: Les meetings de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sont terminés. La candidate du FN a conclu son discours par une citation de Victor Hugo : "Nous n'avons pas encore fini d'être français."

: Il est 16 heures, voici les titres :



L'agenda politique est chargé aujourd'hui. Après la convention d'investiture de Benoît Hamon, deux autres candidats tiennent des meetings en ce moment-même : Jean-Luc Mélenchon par ici et Marine Le Pen par là.



Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire pour violence volontaire en réunion avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique contre quatre policiers. Mais le jeune homme interpellé violemment et hospitalisé les accuse de viol en réunion et ses proches ne comprennent pas la requalification des faits.





Onze départements du sud-ouest de la France et la principauté d'Andorre sont placés en vigilance orange aux vents violents.



L'homme qui a attaqué un groupe de militaires au Carrousel du Louvre refuse, pour le moment, de parler aux enquêteurs. L'assaillant a été auditionné pour la première fois dans la matinée.

: Il nous est impossible, pour le moment, de compter les soutiens de l'un et de l'autre qui se trouvent à l'extérieur, faute de place à l'intérieur des salles où s'expriment les candidats.

: Le Front national comptait accueillir 5 000 militants au centre des congrès de Lyon, pour le discours de Marine Le Pen

: Vous êtes 6000 à #Paris et 12000 à #Lyon donc 18 000 pour ce double meeting !! Partagez ! #JLMHologramme





: A Lyon et Aubervilliers, le camp de Jean-Luc Mélenchon affirme rassembler 18 000 personnes.

: @anonyme De part et d'autres, les organisateurs annoncent des chiffres. Mais je ne peux pas garantir leur fiabilité. J'essaierai de vous donner des précisions dès que j'en aurai.

: Bonjour, a-t-on une idée des forces en présence de part et d'autre chez J-L Mélenchon et MLP ?

: @dave : Mes collègues de franceinfo (la télé), m'annoncent d'ailleurs qu'ils diffuseront l'intégralité du discours de Jean-Luc Mélenchon, en différé, après celui de Marine Le Pen.

: @dave Les chaînes d'info ne peuvent pas diffuser deux discours à la fois, en effet. Mais nous si ! Celui de Jean-Luc Mélenchon est ici et celui de Marine Le Pen est là.







: Honteux de couper le débat de Mélenchon pour passer celui de le Pen et ce sur toute les chaines infos . Encore un post non publié je suppose ?

: "Contre la droite du fric et contre la gauche du fric, je suis la candidate du peuple", dit Marine Le Pen #FN

: Début de discours de Marine Le Pen sur le thème du déclassement et de la supposée perte des valeurs #FN

: Il s'agit du premier discours de campagne de Marine Le Pen. Notre journaliste Clément Parrot est sur place.



: Ca se bouscule, ce dimanche. En même temps que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen vient de monter à la tribune, elle aussi, à Lyon. Regardez son discours dans cet article.

: @curieux : Pour résumer, Jean-Luc Mélenchon est filmé à Lyon grâce à une seule caméra. L'image est projetée sur un écran, sur le sol, devant la scène parisienne, mais invisible pour le public. Un film transparent, très fin, est tendu au-dessus, avec une inclinaison de 45°. L'image se reflète sur celui-ci et donne l'impression que Jean-Luc Mélenchon est là. Le Huffington Post détaille tout ça dans cet article.

: Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne l'hologramme de JL Mélenchon ? est-ce un hologramme, au sens strict, ou est-ce une illusion que Mélenchon appelle abusivement hologramme ? merci

: Jean-Luc Mélenchon a (presque) le don d'ubiquité. Présent en chair et en os à Lyon, où il donne un meeting, il a pu apparaître simultanément à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), grâce à un hologramme. Notre journaliste Raphaël Godet a filmé son apparition.







: "Nous voulons une VIe République. (...) Nous voulons partager les richesses ! Neuf millions de pauvres, 143 000 personnes qui sont dans la rue et n'ont plus d'adresse ! Nous voulons la planification écologique ! Si on ne planifie pas, on ne pourra pas organiser la transition."





Très vite, le candidat de la France insoumise liste les grandes lignes de son programme, dont il s'engage à présenter et préciser le chiffrage le 19 février.