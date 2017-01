Primaire de la gauche : Hamon modifie discrètement sa proposition sur le revenu universel, son équipe évoque "un bug"

Benoît Hamon a-t-il reculé sur sa proposition phare : le revenu universel ? La question est posée après les modifications relevées par Le Monde sur le site internet du candidat à la primaire de la gauche. Le chiffre des 750 euros mensuels, ainsi que la promesse d'étendre ce revenu à tous les Français sans condition de ressources, ont tout simplement disparu de la dernière mouture. A la place, seule la première étape du projet – l'augmentation de 10% du RSA et un revenu d'existence pour les 18-25 ans – est détaillée. Le reste est renvoyé à une "grande conférence citoyenne".

Revenu universel : comment Benoît Hamon a petit à petit raboté la proposition phare de sa campagne pic.twitter.com/eSWov50Q8I — Le Monde - Vidéos (@lemondevideo) 18 janvier 2017

"La personne qui a fait les modifications a eu la main lourde"

Contacté par franceinfo, Mathieu Hanotin, son directeur de campagne, dément tout recul et évoque une "clarification". "Il y a eu une modification qui a créé un certain émoi, reconnaît le député de Seine-Saint-Denis. Parce que nous sommes sérieux, nous voulons de la souplesse sur les modalités de mise en œuvre, mais l'objectif – 750 euros pour tous – reste inchangé." Un démenti martelé par le candidat quelques minutes plus tôt sur France Inter. "Cet objectif est une cible. J'ai toujours dit (...) qu'il était parfaitement irréalisable d'imaginer que du jour au lendemain, en 2018, il puisse être mis en œuvre", a justifié Benoît Hamon.

Son directeur de campagne insiste sur la complexité d'"une réforme comme on en fait tous les cinquante ans". "Il faut faire un vrai travail de modélisation qu'on ne pourra faire qu'avec le ministère de l'Economie", plaide Mathieu Hanotin, en insistant également sur l'importance de la concertation. Il ne reconnaît au final qu'une erreur, "un bug" : "La personne qui a fait les modifications [sur le site internet] a eu la main un peu lourde, l'objectif des 750 euros a été supprimé." Le directeur de campagne de Benoît Hamon assure que le chiffre sera remis en ligne.