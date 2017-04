Présidentielle : une manifestation "antifasciste" tendue à Paris

Plusieurs centaines de jeunes militants "antifascistes" font face aux forces de l'ordre, dimanche 23 avril, après la clôture des bureaux de vote et l'annonce d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des mouvements dits "antifascistes" voulaient organiser une "nuit des barricades", et les manifestants se sont réunis avant même les premières estimations de la présidentielle.

Des jets de bouteilles et de pétards

Les policiers ont essuyé des jets de bouteilles et de pétards de la part des militants, dont certains cagoulés et souvent vêtus de noir. Ils ont chargé les manifestants, qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'opéra Bastille. Des groupes de manifestants ont également commencé à démonter des panneaux qui entourent la colonne au milieu de la place.

Un petit groupe de militants est entouré par les forces de l'ordre #Bastille #presidentielle pic.twitter.com/KdcD0TOjkH — Catherine Fournier (@cathfournier) 23 avril 2017

Les policiers ont ensuite préventivement fermé la circulation vers cette place emblématique de l'Est parisien. Trois personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

#circulation #manifestation en cours Automobilistes, évitez le secteur Bastille / République — Préfecture de police (@prefpolice) 23 avril 2017

"Nous ne reconnaîtrons pas le résultat"

Vers 21 heures, seule une poignée de manifestants restait encore sur les marches de l'opéra, a constaté franceinfo. Ces derniers étaient encerclés par les forces de l'ordre.

Bon, il reste qd meme des CRS pour encadrer la poignée de manifestants #bastille #presidentielle pic.twitter.com/fXwbDLn21s — Catherine Fournier (@cathfournier) 23 avril 2017

"On est venus protester contre la mascarade que représente cette élection", a déclaré un manifestant à l'AFP, sous couvert d'anonymat. "Quel que soit le résultat nous ne le reconnaîtrons pas !", a lancé un manifestant au micro sous les acclamations de jeunes souvent habillés en noir, juste avant l'annonce des premières estimations. Un organisateur au micro à appelé tout le monde à venir manifester "contre Marine et contre Macron".