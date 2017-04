REPLAY. Présidentielle : regardez en intégralité l'interview d'Emmanuel Macron, invitée de France 3 et France Bleu

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron est l'invité de France 3 et de France Bleu, samedi 29 avril à 8h10, en pleine campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Les journalistes des deux rédactions rencontrent le candidat à Poitiers (Vienne) pour une interview de 20 minutes sur les enjeux du développement régional et de la vie des citoyens dans les territoires ainsi que sur ses propositions pour les nouvelles régions.

Le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen ? Une "clarification". Le fondateur d'En marche ! a commenté le soutien apporté par le fondateur de Debout la France à Marine Le Pen : "Ce qui s'est passé hier de ce côté de l'échiquier politique, c'est une clarification, c'est une recomposition politique qui est en cours". Il a opposé "une droite réactionnaire qui veut sortir de l'Europe et de l'euro" et "un bloc progressiste", qu'il veut incarner.

Emmanuel Macron choisit ses soutiens. Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron multiplie les efforts dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, tout en choisissant ses soutiens. Le fondateur d'En marche ! a exclu toute "coalition" avec LR ou le PS s'il est élu président, et lâché une critique contre le sénateur-maire (Les Républicains) de Troyes François Baroin, selon lui constant dans "la recherche de son intérêt personnel", dans un entretien au Figaro.

Marine Le Pen lance un appel aux "insoumis". La candidate FN a lancé un appel aux 7 millions d'électeurs mélenchonistes à mettre "les querelles et les divergences de côté" et à "faire barrage à Emmanuel Macron" au second tour le 7 mai.