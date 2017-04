Présidentielle : pour la première fois, un sondage donne Mélenchon à égalité avec Fillon à 19% au premier tour

Jean-Luc Mélenchon à égalité avec François Fillon. Pour la première fois, le candidat de La France insoumise se hisse au même niveau que son adversaire des Républicains au premier tour de l'élection présidentielle dans un sondage. Ils sont tous les deux crédités de 19% des voix dans une enquête BVA pour la presse régionale et Orange, diffusée vendredi 7 avril.

Macron et le Pen toujours en tête à 23%

Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent en tête des intentions de vote au premier tour, avec 23% des voix, selon ce sondage. Si ce duel se confirmait pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 61% des suffrages. Pour le reste des candidats, Benoît Hamon continue de baisser, avec 8,5% des intentions de vote au premier tour. Il est suivi de Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), Philippe Poutou (1,5%), Jean Lassalle (1%), Nathalie Arthaud (1%), François Asselineau (0,5%) et Jacques Cheminade (résultat non significatif).

Enquête réalisée par BVA sur un échantillon de 1 421 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1 502 Français âgés de 18 ans et plus.