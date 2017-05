Présidentielle : plus de 50 000 policiers, gendarmes et militaires assureront la sécurité du vote et des célébrations

Rarement la sécurité d'une élection aura été aussi scrutée. Le dispositif qui encadrera le second tour de la présidentielle, dimanche 7 mai, sera le même que lors du premier tour, a annoncé à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. "Plus de 50 000 policiers et gendarmes seront engagés dimanche, aux côtés des militaires de l'opération Sentinelle et des polices municipales", a-t-il détaillé.

Des affrontements après le premier tour

Ces effectifs seront déployés "pour assurer la sécurité aux abords des bureaux de vote et pour intervenir immédiatement en cas d'incident". Le porte-parole du ministère de l'intérieur a assuré que "des consignes claires et précises ont été données aux préfets pour que le scrutin puisse se dérouler (...) dans des conditions de sécurité maximales".

A Paris, la préfecture de police a précisé que "12 000 policiers et militaires" seraient dans toute l'agglomération dimanche, dont 5 000 spécifiquement déployés pour sécuriser le scrutin, mais aussi garantir l'ordre public.

Ils devront ainsi assurer "la sécurisation des célébrations, rassemblements et manifestations qui se dérouleront à l'issue de la divulgation des résultats", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le soir du premier tour, le 23 avril, plusieurs centaines de jeunes "antifascistes" avaient manifesté à Paris. Six policiers et trois manifestants avaient été blessés dans des affrontements en marge du rassemblement.