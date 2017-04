Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon ne reconnaît pas encore les résultats du premier tour et ne donne pas de consigne de vote pour le second

"Le résultat annoncé n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui annoncé qui sera le bon. Le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration à minuit", a réagi Jean-Luc Mélenchon, dimanche 23 avril, au soir du premier tour de l'élection présidentielle.

Le candidat de la France insoumise indique ne pas reconnaître, pour l'instant, les résultats annonçant la qualification au second tour de la présidentielle d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Il avait précédemment posté un très court billet sur Facebook, appelant à la "retenue" et à la "prudence".

Vers une consultation des "Insoumis"

Crédité de 19,2% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Jean-Luc Mélenchon serait donc battu. Mais il a fait savoir dimanche soir qu'il ne donnerait aucune consigne de vote pour le second tour, soulignant n'avoir reçu aucun mandat pour s'exprimer à la place de ses électeurs.

"Quand les résultats officiels seront connus, nous les respecterons, a poursuivi le candidat de la France insoumise. Je ne dirai rien de plus à cette heure. Chacun, chacune d'entre vous sait quel est son devoir. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont porté ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront invitées à s'exprimer sur ma plateforme et le résultat sera rendu public."