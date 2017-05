Présidentielle : Macron jugé plus convaincant que Le Pen par une large majorité des téléspectateurs du débat sur France 2 et TF1, selon un sondage

Le très attendu débat de l'entre-deux-tours a-t-il fait bouger les lignes à quatre jours du second tour ? Un sondage Elabe publié par BFMTV, mercredi 4 mai, immédiatement après la fin de l'émission, permet d'en douter. Selon cette enquête, 63% des Français ayant regardé le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France 2 et TF1 ont jugé l'ancien ministre de l'Economie plus convaincant. Une proportion très proche de celle des Français qui ont l'intention de voter en sa faveur, selon les différents instituts de sondages. A l'inverse, 34% des téléspectateurs interrogés ont jugé la candidate du Front national plus convaincante.

>> REPLAY. Revivez le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France 2 et TF1

Dans le détail, l'institut Elabe relève par ailleurs que 66% des électeurs mélenchonistes ont jugé Emmanuel Macron plus convaincant, contre 30% pour Marine Le Pen. A droite, les électeurs de François Fillon, eux, sont nettement plus partagés : 58% estiment que le candidat d'En marche ! a été plus convincant, quand 38% penchent au contraire pour Marine Le Pen.

*Sondage Elabe réalisé auprès de 1 314 téléspectateurs, issu d'un échantillon national de 3 956 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.