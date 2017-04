Présidentielle : le débat de l'entre-deux-tours sera animé par Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn

Le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, qui aura lieu le 3 mai sur France 2 et TF1, sera animé par les chefs des services politique des deux chaînes, Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn. Une décision afin de "respecter la parité", indique France Télévisions dans un communiqué alors que les noms de David Pujadas et Gilles Bouleau avaient d'abord été évoqués.

La date du 3 mai maintenue

L'émission sera réalisée par Tristan Carné, qui a officié pour de nombreuses émissions politiques, dont le débat présidentiel de mars dernier. Au cours d'une réunion avec les équipes des deux candidats et des chaînes, mardi, un tirage au sort a aussi déterminé la position des pupitres sur le plateau : Marine Le Pen à gauche de l'écran, Emmanuel Macron à droite.

Tristan Carné a été choisi par TF1, France 2 et le CSA pour réaliser le débat de l'entre deux tours. @lemondefr pic.twitter.com/GfVyNHPXvu — Daniel Psenny (@psenny) 25 avril 2017

La date du 3 mai a été maintenue en dépit du télescopage avec la demi-finale de la Ligue des champions qui opposera Monaco à la Juventus de Turin.